Bas Dost geeft meteen visitekaartje af: “Ook op mijn 31ste heb ik goals nodig’

Club BruggeEerste match, eerste goal voor Bas Dost. Of wat had u gedacht? “Je wil meteen laten zien wat je kan en dat is gelukt”, klonk het bij de goalgetter.

“Als die eerste bal het stadion uitvliegt, heb je wel een ander gevoel.” Een cynische Bas Dost op Stayen, ruim twee uur na zijn eerste doelpunt in Brugse loondienst. Na amper dertien minuten opende Dost zijn doelpuntenrekening. Bij zijn eerste optreden, net zoals hij dat ook voor Wolfsburg, Sporting Lissabon en Eintracht Frankfurt had gedaan: “Bij je debuut ben je extra gemotiveerd. Vanaf minuut één ben je gefocust, die drive moet er zijn. Ik heb wel goals nodig, ja. De voorzet was perfect - een geweldige bal van Charles. Als je nu 18 of 31 bent, je wil scoren. Je wil meteen laten zien wat je kan en dat is gelukt.”

Dost was niet alleen doeltreffend, vrijwel alles wat-ie deed was functioneel. Bijna liet hij Vormer scoren, terwijl hij ook in de combinatie mooie dingen liet zien. Jammer dat hij de uitstekende voorzet van Lang niet kon verzilveren: “We hebben drie punten en ik heb gescoord. Jammer genoeg kon ik net niet bij de bal om nog een tweede keer te scoren, maar ik ben heel tevreden. En ik heb een beetje last aan mijn been, anders was mijn debuut nog beter geweest. Tijdens de week voelde ik al wat pijn, het leek me verstandig om niet door te gaan.”

De Nederlander trainde amper zes dagen bij Club, toch leek hij uitstekend geïntegreerd: “Het is leuk dat men op training bezig is met mijn spel uit te leggen aan de medespelers. En dat zij daarvoor openstaan, dat ze mij zoeken. Mijn gevoel over deze eerste week is heel positief. Ik heb nu wel gescoord bij mijn debuut, maar in de volgende match zal dat even hard mijn doelstelling zijn.”

Dat Dost op Stayen meteen een uitstekende indruk liet, was geen verrassing voor blauw-zwart: “Op training zag je ook meteen dat hij een killer is”, aldus Simon Mignolet. “Hij maakt het voor de anderen ook makkelijker in het spel. Tel daarbij nog zijn présence en zijn aanwezigheid… Het is héél belangrijk dat we er zo iemand bij hebben. Iemand met ervaring, die onze voorlinie kan leiden.”

De nieuwe spits kreeg nog niet de kans om met tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken samen te spelen. Hij zag hoe De Ketelaere Vanaken voor de rust goed verving, maar nadien wegzakte: “Of we Hans gemist hebben? Volgens mij mis je zo iemand altijd. Hoeveel matchen was het? Drie? Kijk, dan is-ie er snel weer bij.”

