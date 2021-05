Bart Verhaeghe wil het Bayern van België worden: “Philippe is heel belangrijk in ons verhaal”

Na de match loofde Verhaeghe meteen zijn coach. “Het is voor Philip de derde titel na elkaar, zijn tweede bij ons. Het is heel speciaal, het was ook van de jaren 70 met Happel geleden. We hebben met Club geschiedenis geschreven. Het is nu een leuke uitdaging voor ons als club voor te bereiden om er volgend jaar weer te staan. En nog beter te zijn.”

Na de tweede titel op rij wil Club doorgaan en “het Bayern van België” worden. “Dat flatteert. We werken daar elke dag hard voor. Het is wel nog veel moeilijker dan Bayern. Bij ons worden de punten gehalveerd, daar niet. In de competities van Ajax, PSG en Bayern gebeurt dat niet. Het is niet normaal dat wij op de voorlaatste speeldag, waar je eigenlijk 15 punten voor moet staan, nog moet strijden voor de titel. Daar bloedt mijn sporthart van. Een sportman moet kunnen winnen en verliezen, maar doet dat met het sportieve. Dit krijg je niet uitgelegd in Europa, niemand vindt het correct. Daar moeten we iets aan doen, om het fair en sportief te houden. Dit is een competitie, niet zoals Rode Duivels op het EK. Hier moet je over het ganse jaar de beste ploeg zijn. Dat waren we.”

Verhaeghe kwam ook nog even terug op de moeilijke periode in februari, toen Club de beker en Europa League zag verdwijnen. “De spelers en staf hebben zeer volwassen gereageerd. We komen uit moeilijke periode waar Covid ons hard heeft getroffen. Toen vielen we op twee fronten uit. Onze groep heeft afgezien van Covid. Het heeft tijd genomen om dat terug goed te krijgen. Je moet wedstrijdritme opdoen, de bal voelen. Vandaag stonden de spelers terug op het niveau waar ze horen.”

De hamvraag bij Club de komende weken wordt wellicht: blijft succescoach Clement aan of niet? Verhaeghe: “We zijn een club die heel goed gestructureerd is en goed werkt in al zijn geledingen. Philippe is heel belangrijk in dat verhaal. Langs de andere kant hebben we al met drie trainers titels gehaald. Maar we zijn allemaal volwassen mensen met liefde voor blauw-zwart. We gaan samenzitten met Philippe en daar rustig over praten, zoals we altijd doen.