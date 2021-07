Bart Verhaeghe: “Eerlijk? Ik ben blij dat de beursgang niet is doorgegaan, Club is nu meer dan 200 miljoen euro waard”

Club BruggeEerst nog de finale van het EK voetbal en dan is het nieuwe voetbalseizoen in aantocht. Club Brugge gaat daarbij voor een derde titel op rij. De landskampioen beschikt door de investeringen van Orkila Capital bovendien over meer middelen. Voorzitter Bart Verhaeghe vertelt daarover in De Tijd : “Een enorme boost voor Club Brugge. Eerlijk? Ik ben blij dat die beursgang niet is doorgegaan.”

Als Bart Verhaeghe spreekt, dan wordt er geluisterd. De voorzitter van Club Brugge gaf in de weekendkrant van De Tijd een interview over leven en werk. Daarbij kon de huidige actualiteit rond blauw-zwart uiteraard niet ontbreken. Club Brugge kwam twee weken geleden in het nieuws met een nieuwe buitenlandse investeerder: Orkila Capital, een Amerikaans bedrijf, pompt immers 50 miljoen euro in de club.

“We zijn op zoek gegaan naar een investeerder en die hebben we gevonden”, doet Bart Verhaeghe het verhaal. “Bij Orkila hadden ze hun huiswerk over de Belgische en internationale voetbalsector grondig gedaan. We begrepen elkaar snel en goed. En het klikt ook als mens met Jesse DuBey omdat hij dezelfde visie, ambitie en waarden heeft. Hij is een echte sportman.”

Quote We zijn in gesprek met een linksach­ter. Met de speler zijn we rond, maar de club wil 11 miljoen. Terwijl hij maar 6 miljoen waard is. Bart Verhaege in ‘De Tijd’

Volgens Verhaeghe is Club Brugge nu meer dan 200 miljoen euro waard. De mislukte beursgang is dus een geluk bij een ongeluk gebleken. “Orkila betaalde een faire prijs en Club is nu meer dan 200 miljoen euro waard. We lopen nu allemaal met een big smile rond. Eerlijk? Ik ben blij dat die beursgang niet is doorgegaan. Dit is een enorme boost voor Club.”

Ondanks de extra middelen houdt Club zich al enkele weken opvallend op de vlakte op de transfermarkt, al zit er iets aan te komen. Verhaeghe: “We zijn in gesprek met een linksachter. Met de speler zijn we rond, maar de club wil 11 miljoen. Terwijl hij maar 6 miljoen waard is. ‘Ja, maar door corona hebben we geld verloren’, zeggen ze. Zoals allemaal. Maar Club Brugge heeft wel winst gedraaid, ondanks anderhalf jaar zonder publiek.’

Verhaeghe had het in het interview onder meer ook nog over het aanslepende stadiondossier. Daarbij vertelde hij dat hij hoopt op een eerste spadesteek begin 2023. “Als alles goed gaat, hebben we een vergunning in september. Maar misschien komt er nog een procedure. Die heeft weer een doorlooptijd van een jaar, dan zijn we al eind 2022.”

