Barça-spits Jutglà vandaag voor medische testen bij Club Brugge: deal van 5 miljoen euro is nakend

Het is Club Brugge menens in zijn streven naar extra kwaliteit. In het anticiperen ook op het te verwachten vertrek van sommige sterkhouders, zoals Lang en De Ketelaere. Blauw-zwart telde twee maanden terug al een slordige 6 miljoen euro (inclusief bonussen) neer voor Bjorn Meijer, de 19-jarige linksachter van Groningen. En nu staat Club dus op het punt om Ferran Jutglà (23) te verwelkomen. De polyvalente Spaanse aanvaller van Barça B – hij kan tevens op rechts en links uit de voeten –, die ook op verregaande belangstelling kon rekenen van Villarreal, Leeds en Wolfsburg.

Volledig scherm Ferran Jutglà Barcelona © FC Barcelona

Jutglà (1m75) vertoeft vanaf vandaag in België om er zijn medische en fysieke tests af te leggen. Om een bezoek te brengen aan het moderne Belfius Basecamp in Westkapelle, waar sowieso een deel van de proeven plaatsvindt. En om er zijn handtekening te zetten onder een langdurig contract. Concreet: één tot juni 2026. Dezelfde tijdsduur als die van Meijer.

Volledig scherm © REUTERS

Met de deal van Jutglà is een bedrag gemoeid van 5 miljoen euro – in tegenstelling tot wat er in Spanje gesuggereerd wordt. Daar spreekt men over maar liefst 7,5 miljoen euro, wat binnen Club dan weer stellig ontkend wordt.

Los daarvan heeft Club zich bijna verzekerd van een veelbelovende aanvaller, wat al maanden prioriteit nummer één was. Niet zozeer omdat Bas Dost einde contract is en de gehuurde Adamyan terug vertrekt, maar vooral omdat Lang straks afscheid neemt van Club en de kans groot is dat ook Charles De Ketelaere deze zomer een stap hogerop zet. AC Milan wordt in die beide dossiers genoemd.

Topschutter in derde klasse

Jutglà kroonde zich het voorbije seizoen met 19 goals en 6 assists tot topschutter in de Segunda B Primera – de Spaanse derde klasse. Mede daardoor kreeg hij, rond de jaarwisseling, even zijn kans in de A-kern. Zes basisplaatsen, drie invalbeurten en twee doelpunten, over alle competities heen, was z’n balans. Maar toen Xavi tijdens de wintermercato zijn gevraagde versterkingen kreeg en tegelijk de ziekenboeg van Barça weer leegliep, diende Jutglà een stapje terug te zetten.

Omdat zijn leeftijd hem niet meer toelaat om nóg een seizoen voor Barça B uit te komen, stond Jutglà al snel open voor een avontuur in België. Het feit dat Club straks andermaal uitkomt in de groepsfase van de Champions League, maakte de keuze voor onze competitie nog een stuk interessanter. Jutglà weet bovendien dat hij in een kern zal terechtkomen die voor een vierde opeenvolgende landstitel strijdt – da’s iets wat Leeds, Villarreal en Wolfsburg hem niet konden bieden.

Volledig scherm © REUTERS