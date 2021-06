Balikwisha volgende week van Club Brugge? Blauw-zwart zou circa zes miljoen euro betalen aan Standard

Vorige maand was hij al op bezoek in het oefencentrum van blauw-zwart waar hij onder meer een gesprek had met trainer Philippe Clement. Club zou rond de zes miljoen euro plus bonussen betalen aan de Rouches. Ook Duitse clubs toonden interesse in de belofteninternational. Een overstap naar de Bundesliga sloot hij lange tijd niet uit, maar Club Brugge lijkt nu toch aan het langste eind te trekken. Verwacht wordt dat de speler volgende week zijn handtekening zet onder een contract van vijf seizoenen op Jan Breydel.