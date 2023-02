“Arm België: een land waar één burger de wensdroom van tienduizenden kan ontnemen”

Nog maar eens vertraging voor de stadionplannen van Club Brugge, nu de Raad voor Vergunningsbetwisting de omgevingsvergunning voor het nieuwe Jan Breydel heeft vernietigd. Alweer een slag in het gezicht voor Bart Verhaeghe en co. Onze chef voetbal Niels Poissonnier spreekt over een schrijnende situatie. “Arm België.”