Antonio ‘Starboy' Nusa na het bod van 30 miljoen euro van Chelsea: “Toch nog eens over gesproken met Club”

Antonio Nusa heeft voor de oefeninterland Noorwegen - Jordanië, match waarin de Club Brugge-aanvaller (18) vanavond normaliter zijn internationaal debuut maakt, voor het eerst gesproken na het bod van Chelsea. Een dag voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland zwaaiden de Blues met 30 miljoen euro. Net zoals op het veld, blijft ‘Starboy’ daar bijzonder cool en beheerst onder. In Jan Breydel zullen ze het graag horen.

KIJK. Nusa kroont zich tot tweede jongste doelpuntenmaker in Champions League

“Het is grappig, zoveel dat er recent gebeurd is. Maar momenteel amuseer ik me rot. Het was altijd een van mijn grootste dromen om hier te zijn. Nu is het leuk om Antonio Nusa te zijn”, zegt hij in een uitgebreid gesprek met het Noorse tv-station TV2.

Antonio Eromonsele Nordby Nusa - Nigeriaanse vader, Noorse moeder - herinnert zich nog hoe hij als kleine jongen zijn eerste ‘grote’ wedstrijd speelde. “Een toernooi in Italië, waar we met de U14 van Stabæk tegen Inter speelden. Het werd 2-2 en na de match kwam hun trainer Christian Chivu (een Roemeense Champions League-winnaar en ex-speler van Inter, nvdr) de kleedkamer binnen om me te feliciteren. Dat herinner ik me nog goed. Een geweldig moment. Zeker omdat ik altijd al profvoetballer wou worden. Ik heb wel altijd het gevoel gehad veel talent te hebben, maar toch ook dat ik er hard voor moest werken. Ik heb altijd alles gegeven en wil niet stoppen, op welk niveau ik me ook bevind.”

Volledig scherm Chivu (l) als speler van AS Roma tegen Zlatan Ibrahimovic en Inter. © REUTERS

Voor Nusa de overstap naar Stabæk maakte, stak hij er bij Langhus met kop en schouders bovenuit. Morten Albertsen, een van zijn eerste coaches in 2005, vertelt dat de kleine Nusa makkelijk al zijn tegenstanders tot drie keer kon dribbelen om dan te scoren. “We legden hem beperkingen op. In sommige matchen mocht hij alleen assists geven, of speelden we hem in de verdediging uit", aldus Albertsen nog. Nusa lacht: “Dat weet ik nog wel. Misschien was dat maar het best voor mijn team.”

Eerst een vaste basisspe­ler bij Club worden, dan pas aan de volgende stap in mijn carrière denken. Antonio Nusa

Het typeert de flair waarmee Nusa elke stap zet. Toen hij als leerling op de middelbare school al naar de A-ploeg van Stabæk overgeheveld werd, draaide hij op training de ervaren verdediger Nadderud eens tureluurs. Of toen hij zijn debuut in de Champions League maakte vorig jaar voor Club Brugge. Meteen een knappe goal in Porto, waarmee hij toen de tweede jongste doelpuntenmaker ooit op het kampioenenbal werd. In Noorwegen kijken ze al uit wat dat vanavond gaat geven in het Ullevaal. Nusa: “Ik ga denk ik toch wat zenuwachtig zijn. Maar dat lijkt me alleen maar goed.”

Volledig scherm © BELGA

De talentknaap zegt dat de interesse van Chelsea pas echt reëel werd, toen hij vorige week na de match tegen Osasuna (2-2) zijn gsm bekeek. “Die leek wel te exploderen, zo veel berichten. Maar ik wist al dat ik gewoon in Brugge ging blijven. Ik had dat eerder deze zomer al duidelijk aangegeven. Eerst een vaste basisspeler bij Club worden, dan pas aan de volgende stap in mijn carrière denken. Al moet ik toegeven dat ik na dat bod van Chelsea nog wel even gesproken heb met Club. Ook toen zaten we op dezelfde golflengte. Geen enkel probleem. Ik wist wat me te doen stond: blijven. 30 miljoen euro, dat is natuurlijk een pak geld. Maar daar denk ik niet aan. Dat zou me toch alleen maar afleiden.”

“Kijk, ik wil de best mogelijke carrière hebben. Dat betekent dat ik de juiste keuzes moet maken. Ik ben al eens halsoverkop naar Brugge getrokken. Mijn volgende stap moet erg weloverwogen en juist zijn. Dat wordt een erg belangrijke.”

Volledig scherm Erling Haaland in duel met Diop tijdens Man City - Fulham. © Photo News

Inspiratie kan hij halen bij zijn illustere landgenoot Erling Braut Haaland, die zijn carrière progressief uittekende bij clubs waar hij telkens aan veel speelminuten geraakte: Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City. Nusa: “Hij is natuurlijk een voorbeeld, ook wat betreft de juiste keuzes maken van clubs. Ik kan niet zeggen dat ik exact hetzelfde ga doen, ik ga me gewoon toeleggen op wat straks de juiste club voor me wordt. Zolang ik maar alles blijf geven en nooit zelfvoldaan ga zijn. Wanneer je iets bereikt, het volgende doel al voor ogen hebben. Zo heb ik het altijd al gedaan. En dat wil ik blijven doen.

Volledig scherm © Photo News