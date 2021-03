ANNO 2021. Daniel Amokachi (48): “Het is een mirakel dat ik nog kan lopen”

Willy en Magda.' Gevraagd naar wie of wat in hem opkomt bij het horen van de naam Brugge, begint Daniël Amokachi spontaan over het echtpaar uit Varsenare dat hem onderdak bood toen hij als 17-jarige in 1990 voor het eerst in België aankwam. "Zij zijn mijn Europese ouders. Hun invloed op de man die ik geworden ben, is onmogelijk te overschatten. Hun zachte, maar duidelijke aanpak was precies wat ik toen als tiener nodig had."