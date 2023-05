Anderlecht vist achter het net: Braziliaanse spits Thiago pronkt met Club Brugge-shirt, blauw-zwart telt bijna 7 miljoen euro neer

Igor Thiago Nascimento Rodrigues. Hij wordt de nieuwe aanvaller van Club Brugge, deze zomer op zoek naar een complete, stevige spits, met enige diepgang en een neus voor doelpunten. Dat laatste bewees de Braziliaan sinds de dag dat niet alleen Club, maar ook Anderlecht hem in het vizier kreeg. Thiago lukte in het voorjaar 9 goals in 7 matchen voor de Bulgaarse toonaagevende club Ludogorets, bij wie de aanvaller indruk maakte tijdens de Europese matchen tegen Anderlecht. Daags nadat Club op 15 februari op eigen veld in de achtste finales van de Champions League van Benfica verloor, was Thiago in Bulgarije een gesel voor de defensie van paars-wit.

Blauw-zwart scoutte Thiago sindsdien uitvoerig en lag al die tijd in pole position in de strijd om de aanvaller. Anderlecht voerde van meet af aan een ongelijke strijd, bovendien was Thiago snel overtuigd van Club. Dat de deal rond is, bevestigde Thiago ook zelf. Op Instagram poseerde hij vol trots met een shirt van Club Brugge, al is het de vraag of hij die foto wel al mocht posten. Enkele minuten nadat de foto online kwam, was hij alweer verdwenen.

Volledig scherm © Photo News

Ronaldo

Net als Braziliaans legende Ronaldo debuteerde ook Thiago voor Cruzeiro, de club uit Belo Horizonte. Dat de ex-Gouden Bal-winnaar het ondanks zijn tien goals in 64 matchen voor Cruzeiro ongepast vond om het talent voor slechts 600.000 euro aan Ludogorets te verkopen, bleek vorig jaar op een persconferentie. Ronaldo vond het bedrag ongepast en veel te laag voor een speler met een enorm potentieel.

Thiago krijgt straks alvast de concurrentie van Jutglà. Afwachten of Deila Yaremchuk opnieuw op zijn niveau krijgt en of Vermant zich verder kan manifesteren. En dan is er ook nog de piepjonge Barbéra die overkomt. Club is naast een aanvaller nog op zoek naar een jonge nummer tien - Kadri (KVK) en de Zweed Gigovic (Midtjylland) zijn wat dat betreft in beeld. Het aast ook op een nummer 8, een centrale verdediger en één à twee extra vleugelspitsen na het aantrekken van de Pool Skóras.

Volledig scherm © Photo News