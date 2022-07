Anderlecht haakte af op zijn looneisen, Club hapte wel toe: wie is ‘Silent Giant’ Cyle Larin, de nieuwe spits van blauw-zwart?

Club BruggeOpnieuw een nieuwe spits voor Club Brugge. Cyle Larin (27) tekende tot 2024 - hij was transfervrij. Anderlecht lag op de loer en ook andere clubs toonden interesse. Maar het is geen toeval dat hij voor Club kiest. Maak kennis met een bescheiden jongen die eerder in ons land speelde en thuis niet veel had. “IJshockey was te duur, we hadden dat geld niet.”