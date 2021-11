“Als ik De Ketelaere was, ging ik naar...”: Drie kenners over de ideale stap voor het Belgische goudhaantje

Club Brugge Een transfer die alle records aan diggelen zal slaan: steeds meer Europese topclubs in de ban van De Ketelaere

De lijst wordt er niet minder mooi op. AC Milan en Atalanta Bergamo wilden hem al langer, sinds zijn passage in de Champions League zijn daar ook nog clubs uit onder andere Engeland en Spanje bij gekomen. Of hoe Charles De Ketelaere (20) na de eerdere interesse van Europese subtoppers volgens onze informatie intussen ook door de absolute top gegeerd is. Wij overlopen de kanshebbers, want the sky is straks écht the limit.

5 november