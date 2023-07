Als dat maar goedkomt tegen Aarhus: vraagtekens blijven bij Club na matige Brugse Metten

INTERVIEW. Hans Vanaken pareert kritiek na zijn minste seizoen bij Club: “Enkel Messi kan het op zijn eentje doen”

Hij geeft zichzelf 6,5 op 10. Hans Vanaken (30) over zijn moeilijkste seizoen bij Club Brugge en de impasse waarin zijn blauw-zwart beland is, de komst van Deila, het komende seizoen en zijn (voetbal)toekomst. “Mensen zeggen: ‘Zonder buitenlands avontuur is jouw carrière niet geslaagd.’ Dan zeg ik: ‘Jawel, want ik heb nergens spijt van’.”