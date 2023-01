Ajax lonkt naar Vincent Mannaert: Nederlandse landskampioen wil Club-CEO naar Amsterdam halen, maar vertrek lijkt uitgesloten

KIJK. Vincent Mannaert : “Als je voor Nieuwjaar afscheid neemt van je hoofdcoach, dan heb je het niet goed gedaan”

Het Nederlandse Ajax heeft belangstelling in Vincent Mannaert, CEO bij Club Brugge. De viervoudige Champions League-winnaar is in de zoektocht naar opvolging voor de vertrokken Marc Overmars bij de general manager van blauw-zwart uitgekomen. Dat werd aan ons bevestigd.