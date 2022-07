AC Milan ziet (voorlopig?) af van De Ketelaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dagen verstrijken, een constructief onderhoud eerder deze week ten spijt wil Milan geen ultieme inspanning doen om Charles De Ketelaere daadwerkelijk binnen te halen. De achterban schreeuwt om zijn komst, Maldini en co slagen er zelfs niet in om de inmiddels verzachte eisen van Club Brugge in te willigen. De kloof is intussen een kloofje geworden, toch wil Milan niet doorduwen. Blauw-zwart lijkt zelfs bereid om het minimumbedrag van 35 miljoen euro lichtelijk aan te passen, maar Milan raakt nog steeds niet verder dan 30 miljoen euro + 2 miljoen in bonussen. Alle partijen trekken bijgevolg hun conclusies.

Flinke domper

Alles wijst erop dat de onderhandelingen eerstdaags gestaakt zullen worden. Of althans on hold geplaatst - de zomer duurt immers nog lang. Een flinke domper voor De Ketelaere en zijn entourage, die van meet af aan hun liefde voor de Rossoneri verklaarden en zichzelf al in Milaan zagen. Veel kunnen ze Club Brugge alvast niet verwijten. Blauw-zwart gunt CDK zijn transfer en deed inmiddels al flink wat af van de initiële vraagprijs. Dit in de wetenschap dat er met Leeds United wél een club de som van 40 miljoen euro op tafel wil leggen.

Behoudens verrassingen zal Milan naar verwachting eerstdaags de stekker uit het dossier trekken. En zich op een andere piste gooien - die van Ziyech (huur) of van alternatieven Zielinski (Napoli) of Zaniolo (Roma). Schaduwpistes die, parallel met dat van CDK, sinds het begin van de zomermercato of zelfs daarvoor bewandeld werden. Vraag is straks in hoeverre De Ketelaere de knop kan omdraaien - tot nader order is en blijft hij immers speler van Club Brugge.

Volledig scherm De Ketelaere viert de winst van de Supercup. © BELGA