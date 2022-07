AC Milan en Club dichter bij mekaar: deal van minstens 35 miljoen euro voor De Ketelaere is nakend

Spaargids.be Een ooglidcor­rec­tie kost snel 1.500 euro: deze ziekenfond­sen betalen dat terug

Een ooglidcorrectie is een van de meest uitgevoerde esthetische ingrepen in België. Maar soms dringt zo’n operatie zich ook om functionele of medische redenen op. Al snel betaal je daarvoor exclusief btw tussen 1.000 en 1.500 euro. Kan je daarvoor rekenen op een terugbetaling door je ziekenfonds? Spaargids.be zocht het uit.

