Abakar Sylla bezorgt Club Brugge droomstart nadat goal Leverkusen na nipt buitenspel afgekeurd werd

Club BruggeOef. En hoera! De eerste Brugse zege is meteen binnen in de Champions League. Met wat dank aan Dame Fortuna, met veel dank aan de buitenspellijntechnologie, met nog meer dank aan Abakar Sylla (19). Uitblinker tegen Bayer Leverkusen. Maker van de enige goal van de avond. Club mee op kop in de poule na 2-1 in Atlético - Porto. Feest op Jan Breydel.

Lang leek het of de afwezigen - en die waren er wel degelijk - gelijk zouden krijgen. Tegen een Leverkusen dat alles behalve top was, had Club het moeilijk. Als er één ploeg leek te gaan scoren, waren het de Duitsers wel. Vooral Moussa Diaby dreigde, al kreeg hij geregeld te veel ruimte van Club. Mignolet werkte zijn gevaarlijk schot nog tegen de paal. Op ‘Big Si’ kan je altijd rekenen, zeker wanneer het er toe doet.

En wanneer Odoi, door Hoefkens op rechts uitgespeeld, in de wind werd gezet was het Sylla die pal stond. De beste Bruggeling tout court, de Ivoriaan. Heersend in de duels, positioneel sterk en dikwijls goed in het uitvoetballen ook. Meer zelfs: even voor de pauze scoorde de verdediger ook nog eens. Zijn hoofd prima tegen een corner van Skov Olsen gezet. Met de nodige hulp vanuit Finland. Hradecky viel onhandig met de bal over de lijn. Om maar te zeggen dat het lang niet altijd Champions League-niveau was, vanavond in Jan Breydel.

Volledig scherm © AP

Een verrassende voorsprong voor Club. Maar efficiëntie in de Champions League, daarin ontbrak het Club al te vaak aan en op dat vlak scoorde het vanavond net hoge punten. Het hielp dat Leverkusen zocht en bleef zoeken naar iets wat lijkt op goeie vorm. En wanneer Diaby of Hudson-Odoi de duivels enigszins ontbonden, bleef Sylla pal staan. Of blokte Nielsen af. Of keepte Mignolet attent. De inbreng van Yaremchuk, voor een eerder anonieme Jutglá, bezorgde Club de broodnodige ademruimte. Targetpunt ook, zeker op het bal der kampioenen onontbeerlijk. Maar veel meer dan dat ook niet. En toen Schick een vrije trap binnen devieerde, leek de gelijkmaker een feit. Met de nadruk op leek, want na een VAR-tussenkomst bezorgde ref Peljto alles wat blauw-zwart was een zucht van grote opluchting: buitenspel van Tah.

Volledig scherm © Photo News

Schick zag ook zijn retrogoal afgekeurd wegens buitenspel. Ditmaal overduidelijk. En zo overleefde Club. Met hangen en wurgen - en dankzij een schitterende redding nog van Simon Mignolet, helemaal aan het gaatje. Ook een kunst. 1-0 tegen Bayer Leverkusen wanneer je zelf niet top bent, dat heet progressie. Remember vorig seizoen en de laatste passage van een ploeg uit de Bundesliga op Jan Breydel: 0-5 tegen RB Leipzig. Mee op kop in de poule, nadat het in het Wanda Metropolitana ultiem 2-1 werd in Atlético - Porto. De kans dat Club daar ook volgende week na de doortocht in Portugal nog staat, is klein. Maar een eerste driepunter op speeldag één, dat kan tellen als opsteker. Er mocht gedanst worden op Jan Breydel. En gedanst werd er.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News