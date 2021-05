250 euro boete voor Club-spelers en coach die titel vieren met fans: "Uitbundigheid valt niet te plannen"

"Mo how zeg, Charles staat ier geweun neffest me." Tja, gezien het haast anderhalf jaar geleden is dat we opeengepakt en uitbundig iets konden vieren: je zou voor minder verrast zijn als er plots een profvoetballer op minder dan anderhalve meter naast je opduikt. De nacht lang lieten dergelijke uitspraken van supporters zich optekenen. Met dik 800 vierden ze gisteren de verse titel van blauw-zwart. Eerst op De Platse, langs de Gistelsesteenweg achter Jan Breydel. Vervolgens - wanneer de politie het iets na één uur welletjes vindt geweest in Brugge - in Westkapelle, aan het oefencomplex. "Corona? Dat bestaat niet meer voor ons", roept een van hen. "Kampioen speel je toch maar één keer op een jaar."