Zwaar verdict voor Kevin De Bruyne, die gebroken neus en oogkas oploopt in CL-finale, bondscoach Martínez: “Rüdiger verdiende rood”

Het moest zijn wedstrijd worden. De bekroning van zijn seizoen. Kevin De Bruyne begon als aanvoerder bij Manchester City aan de finale van de Champions League. Het heeft echter niet mogen zijn. Iets voor het uur kwam De Bruyne lelijk in botsing met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. Hoofd tegen hoofd. De Duitser kwam er zonder kleerscheuren vanaf, bij de Belg was de schade groter. De dokters waren er snel bij, hij bleef minutenlang tegen de grasmat liggen.

Quote Ik voel me oké, maar ben nog steeds teleurge­steld na gisteren Kevin De Bruyne

Na meer dan drie minuten hakten ze bij City de knoop door. Vervangen. In tranen - en met een lelijk blauw oog - verliet De Bruyne het veld. Vol ongeloof. En met applaus van alle meegereisde City-supporters. Hij kreeg nog wat bemoedigende woorden van Pep Guardiola mee. Tien minuten voor tijd trok de Belg definitief richting kleedkamers, zichtbaar aangeslagen en met de nodige moeite.

Deze middag maakte De Bruyne zelf bekend wat het verdict is. “Ik ben net terug van het ziekenhuis. De diagnose is dat ik een neusbreuk en oogkasbreuk heb opgelopen. Ik voel me oké, maar ben nog steeds teleurgesteld na gisteren. ‘We will be back’.”

Op Twitter heeft ‘dader’ Antonio Rüdiger z’n excuses ondertussen aangeboden aan het adres van De Bruyne. “Het spijt me voor Kevin’s blessure. Natuurlijk was het niet met opzet. Ik heb Kevin al persoonlijk gecontacteerd en wens hem een spoedig herstel toe. Ik hoop dat we elkaar snel terug op het veld zullen zien.”

Bondscoach Martínez: “Rüdiger verdiende rood”

Ook bondscoach Roberto Martínez keek met lede ogen toe hoe De Bruyne het veld moest verlaten gisterenavond. Hij vindt dat de wedstrijdleiding strenger had mogen optreden. “Rüdiger is goed weggekomen”, zegt Martínez in The Mirror. “Op de beelden is er geen botsing tussen de hoofden van de spelers te zien. Rüdiger vangt Kevin vol op met zijn schouder. Het is zuur, want hij grijpt met zijn handen meteen naar zijn hoofd. Wat Rüdiger deed, was onnodig en onvoorzichtig. Hij verdiende in mijn ogen een rode kaart. Kevin is geen speler die zich zomaar laat vallen. Hij had duidelijk pijn en hij had een blauw oog.”

“In principe kan hij binnen 2 weken spelen”

En zo leven de Rode Duivels met extra blessuretwijfels toe naar het EK. De Bruyne zou EURO 2020 naar verluidt kunnen halen, al blijft het afwachten en zal hij zeker met een carbonmasker moeten spelen. “Verre van ideaal”, bevestigt ook sportdokter Chris Goossens. “Als dat niet verplaatst is, wat meestal het geval is in zulke zaken, dan is dat een revalidatie van een drietal weken alvorens dat weer gestabiliseerd is. Koppen zal bijvoorbeeld een probleem zijn. Als het alleen een neusbreuk is, kan je met je voorhoofd koppen, maar een oogkasbreuk, daar is de schedel bij betrokken. Dan wordt koppen zeer precair, dat zou ik dan toch niet doen. Of hij het EK haalt? Normaal gezien kan hij binnen twee weken wel spelen.” Bij de Belgische voetbalbond wachten ze voorlopig het medisch rapport af alvorens te reageren.

