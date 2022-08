“Zo plat als een pint die een dag eerder was getapt”: Britse pers hard na wanprestatie Rangers tegen Union

Champions LeagueIn de Britse pers weinig lof voor Union, des te meer wordt er ingezoomd op de non-match van Glasgow Rangers. Vooraf hadden ze er nochtans alle vertrouwen in. “Van Bronckhorst erop uit om sprookjeclub even met de realiteit te confronteren”, kopte de Schotse Daily Mail op de dag van de wedstrijd nog. Pijnlijke titel, een dag later. De realiteit gisteravond aan Den Dreef leerde immers dat Rangers blij mocht zijn dat de averij niet zwaarder opliep.

Daily Mail: “Fans hadden troost gelukkig binnen handbereik”

Akkoord, er was wat pech mee gemoeid wat betreft de belachelijk zware penalty tegen na hands, maar niemand die kon betwisten dat Union zijn voorsprong met twee goals niet verdiende”, schrijft het Engelse Daily Mail. “De Belgen hadden verschillende kansen om Rangers nog meer pijn te doen. Bij het openingsdoelpunt van Teuma zagen we verschrikkelijk slechte Rangers. Slap verdedigen gevolgd door slecht werk van doelman McLaughlin. Die laatste kon zich daarna herstellen met meerdere reddingen toen Union de ene kans na de andere afdwong. En te noteren dat dit voor hen niet eens een echte thuismatch was. Omdat het Stade Joseph Mariën een oud meubelstuk is dat niet aan de standaard van de UEFA voldoet, moesten ze een half uur verder en oostelijker spelen. Leuven is gekend omwille van zijn vele brouwerijen en voor de meegereisde fans was troost dus binnen handbereik. Maar de prestatie van de Rangers was zo plat als een pint die een dag eerder was getapt.”

“En dat kan Rangers erg zwaar kosten in de eindafrekening, als ze een berg Champions League-inkomsten zien mislopen. De winnaar van deze confrontatie speelt straks tegen of Monaco of PSV voor een plaats op het echte kampioenenbal, maar zo ver kan Gio van Bronckhorst nog niet denken. Het systeem met drie achterin werkte simpelweg niet. Een andere tactiek en véél meer punch zal volgende week nodig zijn als Ibrox nog eens een grootste Europese avond wil beleven en niet een ontgoocheling zoals het die ook tegen Malmö proefde een jaar geleden.”

Herald: “Herinneringen aan Kaunas en Malmo levendig”

Ook de Schotse Herald zag in de thuisstad van Stella Artois een Rangers dat wel dronken leek en met een kater achterbleef. “Een achterstand van twee goals ophalen tegen Union is alles behalve onmogelijk, maar het was vooral de manier waarop Rangers gisteren verloor, die alarmerend was. Onverklaarbaar hoe zwak Rangers voor de dag kwam en hoe sterk Union leek. Maar Rangers moet voorzal zichzelf verwijten zich in zo'n lastig parket gewrongen te hebben.”

“De 76 dagen na die hartverscheurende avond in Sevilla (toen Rangers de Europa League-finale verloor van Frankfurt, nvdr) leken voor de fans wel een eeuwigheid te duren. En nu moeten ze vrezen voor een horroravond zoals die in 2008, toen de ploeg getraind door Walter Smith na de verloren UEFA Cup-finale in Manchester eruit ging tegen het Litouwse Kaunas in de voorronde van de Champions League. Laat die avond als waarschuwing dienen volgende week. Nochtans waren de Belgen de ploeg met wie de Rangers het meest blij waren toen ze als tegenstander uit de bus kwamen. Minder geluk was er dinsdagochtend, toen de winnaar van PSV en Monaco geloot werd... als kwalificatie volgende week verzekerd wordt op Ibrox.”

Voor Daily Record leek het alsof de Belgen de Rangers in de openingsfase in slaap wiegden. “Of misschien was het plankenkoorts voor hun eerste Europese wedstrijd in vijftig jaar? Wat dan ook, toen Union een tandje bijstak, kwamen de Rangers in de problemen.” The Scotsman zag hoe Union de tegenpool van Glasgow Rangers was. “Zij voetbalden wel aan een hoog tempo en verdienden eigenlijk best een uitgangspositie met drie goals verschil. De prestatie van Rangers was zo armoedig dat ze de monden deed openvallen. Van een drafje op een galop overschakelen, was te veel gevraagd. Gedesoriënteerd en inspiratieloos, voetbalde een Glasgow Rangers met oogkleppen op.”

Mulder: “Ik heb mijn ogen uitgekeken... dit is geen oudeherencricket”

