Zijn ambities staan subtiel op zijn arm: ook na het seizoen en de zomer van zijn leven heeft Thibaut Courtois grootse plannen in de Champions League

Champions League Anderlecht en Union vinden akkoord over Mazzu én het stadion: eventuele play-off-thuismatch tegen PSV of Monaco in Lotto Park

Change of plans. Union zal (mits kwalificatie straks tegen Rangers) zijn play-off-match van de Champions League afwerken in het Lotto Park van Anderlecht, en dus toch niet in Leuven. De reden? OHL speelt zondag nog tegen Club Brugge, en dat is voor de UEFA te kort dag. De Brusselse clubs kwamen tegelijk na lang aanslepen ook tot een akkoord over de overgang van Felice Mazzu naar RSCA.

9 augustus