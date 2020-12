Zielloos Barcelona krijgt oplawaai van Juventus en Ronaldo en verspeelt groepswinst: Oude Dame wint met 0-3 in Camp Nou

Champions LeagueHet was ‘the last dance’. Normaal gezien de allerlaatste krachtmeting tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. En de Portugees danste samen met Juventus het best. Zo goed dat de Oude Dame in Camp Nou zelfs nog met de groepswinst ging lopen in poule G. Het werd 0-3 voor Juventus, een alweer armtierig Barcelona moet vrede nemen met de tweede plaats.

De nieuwe teloorgang van Barcelona zette zich al na 13 minuten in gang. Juventus kreeg een wel erg lichte penalty nadat Ronaldo tegen de grond werd gewerkt. De Portugees maalde er niet om en zette die uiteraard zelf koeltjes om. En nog geen tien minuten later was het alweer prijs. De Barça-defensie keek als standbeelden toe hoe Juventus vlotjes combineerde, McKennie mocht van dichtbij spectaculair scoren. De enige die bij de Blaugrana voor enig gevaar zorgde was natuurlijk... Lionel Messi. De Argentijn haalde meermaals uit met zijn gouden linkervoet, Buffon kwam echter nooit in de problemen.

Ronaldo duwde na rust met zijn tweede elfmeter het mes nog wat dieper in de Catalaanse wonde. Barça zocht nog met de moed der wanhoop naar een eerredder, maar het vuur ontbrak op elk moment. Zielloos. Enkel Messi bleef Buffon af en toe bedreigen, zonder succes. De andere tien Barcelonese spelers kwamen nooit in het stuk voor. Juventus kon met de handrem op spelen en ving elke poging tot aanval van Barça met gemak op. Bonucci scoorde op hoekschop zelfs nog de 0-4, de thuisploeg ontsnapte echter aan een grotere afgang omdat hij buitenspel stond. Al had het wankele Duitse scheidsrechterkorps evengoed een derde penalty kunnen geven aan Juventus. Griezmann trok Ronaldo opzichtig aan het shirt, ref Stieler en co gaven geen kick.

Barcelona verliest zo voor het eerst in 38 (!) matchen nog eens in eigen huis in de Champions League. Het maakt de rekening van Juventus en Ronaldo natuurlijk niet. Zij gaan maandag als groepswinnaar de trommel in.

