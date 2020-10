Zidane laat uitschijnen dat Hazard kan spelen vanavond: “Eden is goed, anders was hij hier niet”

Champions LeagueEden Hazard is daadwerkelijk geland in Duitsland. Pers en socio’s in Madrid hallucineren - was-ie niet nog een tweetal weken buiten strijd? Zinédine Zidane doet intussen luchtig: “We zullen zien op welke manier we Eden kunnen gebruiken tegen Mönchengladbach.”

Real Madrid is in Noordrijn-Westfalen. Mét Eden Hazard in het gezelschap. Doorheen de maandag verscheen de Rode Duivel in elke post op de sociale media van de club - foto’s en video’s met Hazard op Twitter en Instagram. In de slurf van het vliegtuig, aan het hotel in Mönchengladbach, op training...

Hazard zwaaide, lachte, en oogde ontspannen. Maar is-ie klaar? Kan Eden Hazard minuten maken in een Champions Leaguewedstrijd? “Zidane está loco”, kregen we te horen bij de Madrileense pers. Onze landgenoot heeft niet eens een handvol groepstrainingen in de benen. Intensiteit? Dynamiek?

Anders zo voorzichtig

Zidane en de club zijn in het verleden steeds bijzonder voorzichtig geweest bij het recuperatieproces van Hazard. Herinner u hoe Zidane in februari het wederoptreden van Eden - na zijn blessure opgelopen tegen PSG - week na week uitstelde.

Het is des te opmerkelijk dat Hazard nu uit het niets bij de selectie wordt gehaald. Zidane was gisteravond op de persconferentie in Duitsland kort van stof: “Hazard stelt het goed, anders was hij hier niet bij ons. Zijn terugkeer is positief voor de ploeg. We zullen zien op welke manier we hem morgen (vandaag, red.) kunnen gebruiken.”

Eden Hazard in het midden van het rondootje.

Het kán haast niet anders of Hazard krijgt speelminuten tegen Mönchengladbach. Zoniet vraag je je af waarom de club Hazard niet veilig in zijn bubbel in Madrid hield. Wat is het nut om in coronatijden jouw Galáctico vliegtuig in vliegtuig uit, hotel in hotel uit te jagen zonder te spelen?

In bondskringen fronst men de wenkbrauwen bij alles wat in Madrid rond Hazard gebeurt, en zélfs Eden Hazard had een eerste selectie pas komend weekend verwacht.

Está loco, Zidane?

Zidane en Hazard

Het antwoord krijgen we vanavond in het Borussia Park van Mönchengladbach. Als-ie aan de aftrap komt, keren we te voet terug - 229 kilometer.

De rust is teruggekeerd in Madrid, na de zege in de Clásico van afgelopen zaterdag. De persconferentie - via Zoom - van Zidane in de perszaal van Mönchengladbach was vlak, nietszeggend. De ploeg tegen Mönchengladbach? “Daar kan ik niks over zeggen.” De contractverlenging van Ramos? “Morgen is er een wedstrijd.” Zijn mogelijke ontslag bij een nederlaag tegen Barcelona? “Ik denk enkel aan Borussia Mönchengladbach.”

Volledig scherm © AP

En zo ging het nog even door. Afgemeten antwoorden van Zidane, die mogelijk een tikkeltje afstand wil houden van de media. Die had in de aanloop van de Clásico stevig ingehakt op de Fransman. Vlak na de partij in Barcelona had Zidane zich laten ontvallen: “Men is bijzonder onfair geweest. Ik weet niet of het gericht was tegen de ploeg of tegen mij...”

Winnen moét

Hoe dan ook lijkt het erop dat Zinédine Zidane zich terugtrekt in de bubbel van zijn vestiaire.

Real Madrid moét winnen. Nieuw puntenverlies maakt kwalificatie voor de achtste finale haast onmogelijk. En dat zou, tegen de achtergrond van corona, een enorme financiële klap betekenen voor de club. Laten we hopen dat de club Eden Hazard daarbij niet ‘forceert’.

Per slot van rekening: er is altijd nog Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois in Duitsland.

Zidane gisteravond op de training in Gladbach.

Volledig scherm © EPA