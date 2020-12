Zenit mist mogelijk sterkhouder Dzyuba tegen Club Brugge

In groep F is Club Brugge met nog twee speeldagen voor de boeg derde met 4 punten, achter Borussia Dortmund (9) en Lazio Rome (8). Zenit Sint-Petersburg staat op de laatste plaats met 1 punt. Voor Club Brugge volstaat woensdag een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats. Ruim een maand geleden won de Belgische kampioen met 1-2 in Sint-Petersburg, Charles De Ketelaere maakte de winnende treffer in de blessuretijd. Gezien dat resultaat doet Zenit er goed aan met twee doelpunten verschil of bijvoorbeeld 2-3 te winnen in Jan Breydel, want bij een gelijk aantal punten zijn de onderlinge duels doorslaggevend.

"Of we daarom meer aanvallend zullen spelen? We proberen altijd op die manier te spelen", zei Semak. "We kennen de situatie. We weten dat we moeten scoren. We zullen ons beste voetbal moeten brengen om het gewenste resultaat te behalen."

Volledig scherm Sergei Semak. © Photo News

"We zullen vechten voor de zege tegen Club Brugge", vervolgde middenvelder Daler Kuzyaev. "In de eerste confrontatie waren we te passief in de eerste helft. Morgen moeten we aanvallen vanaf de eerste minuut.” Ook Semak vindt dat zijn ploeg te voorzichtig speelde in de vorige match tegen Club. "Hoewel we best wel controle hadden over de wedstrijd was het resultaat helaas niet wat we verwacht hadden. Nadat zij scoorden, speelden we vrijer en wisten ook wij een doelpunt te maken. We hadden toch veel kansen die we niet wisten te verzilveren."

Russisch international en aanvoerder Artem Dzyuba is er volgens Semak mogelijk niet bij tegen Club Brugge. De aanvaller blesseerde zich in de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Arsenal Tula (0-0). Deze namiddag of woensdag valt de beslissing of hij speelklaar geraakt. Rechtsachter Vyacheslav Karavaev en middenvelder Wendel zijn out met blessures. De Kroatische international Dejan Lovren is geschorst.

Volledig scherm © REUTERS