Zenit in crisis? Nicolas Lombaerts waarschuwt Club: “Let op voor Russisch eergevoel”

Hoogdag voor Nicolas Lombaerts – ‘zijn’ Zenit Sint-Petersburg komt vandaag na sortietjes in Gent, Luik en Brussel voor het eerst ooit op bezoek in ‘zijn’ Brugge. Vanavond zakt Lombaerts normaal gezien af naar het Jan Breydelstadion, tenminste als het resultaat van zijn coronatest in de loop van de dag negatief blijkt. Voor wie eraan twijfelt: de Bruggeling wordt in Sint-Petersburg nog steeds op handen gedragen. Onder meer door zijn prestaties in zes Champions League-campagnes tussen 2008 en 2016, waarin Zenit nooit zo slecht deed als in deze poulefase.