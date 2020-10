Zenit-coach Semak ongerust na coronabesmettingen bij Club: "Er is zeker een risico"

Champions LeagueLandskampioen Club Brugge is vandaag gehavend afgezakt naar Sint-Petersburg, waar dinsdagavond (18u55) in het Krestovskistadion de Russische kampioen en competitieleider Zenit wacht, op de openingsspeeldag in groep F van de Champions League.

Zondag raakte immers bekend dat met doelman Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik drie potentiële basisspelers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Om diezelfde reden kan ook CEO Vincent Mannaert de verplaatsing naar Rusland niet maken. Bovendien zaten de spelers in de selectie voor het competitieduel van zaterdag tegen Standard, waardoor er een risico is op meer besmettingen.

Ook in Rusland is men er niet helemaal gerust op. "Er is zeker een risico wat betreft mogelijke besmetting", bekende Zenit-coach Sergei Semak maandag tijdens het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd. "Wij moeten gewoon de regels volgen, al zijn er verschillen tussen de protocollen in de Champions League en de Russische Premjer Liga. Daar zitten lacunes en het is aan ons om de risico's in te schatten. Dat is nu eenmaal hoe het leven momenteel verloopt.”

Quote Club Brugge de zwakste ploeg in deze groep? Dit is Champions League, enkel de beste teams mogen hieraan meedoen Magomed Ozdoev, middenvelder bij Zenit

Naast de drie besmette spelers kan Club in Sint-Petersburg eveneens niet rekenen op Simon Deli, sterkhouder achterin. De Ivoriaan is geschorst na zijn uitsluiting in het Europa League-duel van vorig seizoen in Manchester United. Op Standard liep hij ook nog eens een kniekwetsuur op. "De afwezigheid van Deli zal hen voor meer problemen stellen. Het valt toch nog te zien hoe zij dat achterin zullen oplossen. Voorin hebben ze wisselmogelijkheden genoeg. Tactisch zullen ze echter niet al te veel hoeven te veranderen. We hebben voldoende wedstrijden van hen bekeken om dat in te schatten. Vorig seizoen speelden ze altijd in een 4-3-3, dit seizoen is dat soms ook een 5-3-2. Het is aan ons om daar een antwoord op te geven.”

Bij Zenit is Malcom out, Douglas Santos is geschorst. Voor het overige kan de coach rekenen op een nagenoeg fitte spelersgroep. Centrale middenvelder Magomed Ozdoev is op zijn hoede voor de tegenstander. “Club Brugge de zwakste ploeg in deze groep? Dit is Champions League, enkel de beste teams mogen hieraan meedoen. Ik denk dat er in onze groep geen enkel team echt zwak is. Daardoor is elke wedstrijd belangrijk", aldus de 27-jarige international.

