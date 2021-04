Zelden met de volle goesting in Londen: een terugblik op de glibberige Chelsea-jaren van ‘slang’ Thibaut Courtois

Champions League Lijnrech­ter liet Haaland kaarten signeren voor veiling ten voordele van autisti­sche kinderen

8 april Na Manchester City-Borussia Dortmund was er heel wat te doen om de lijnrechter, die na de wedstrijd Dortmund-ster Erling Haaland vroeg om z'n kaarten te signeren. De actie stuitte in sommige kringen op onbegrip, maar nu blijkt dat de grensrechter een nobele reden had voor z’n verzoek. De kaarten worden namelijk geveild ten voordele van autistische kinderen.