Wie was dé uitblinker van de finale? Stem hier op uw ‘Man van de Match’ en WIN tickets voor de Rode Duivels!

Mirakel AC Milan blijft uit: Romelu Lukaku geeft assist voor enige goal en mag dromen van Champions Lea­gue-tri­omf

Geen ‘Miracolo a Milano’. Het wonder voor AC Milan na de 0-2 in de heenmatch bleef uit. Mede dankzij Romelu Lukaku. Snel nadat hij halfweg de tweede helft inviel, schotelde de Rode Duivel zijn maatje Lautaro Martínez de 1-0 voor. ‘Big Rom’ een stap dichter bij de grote Champions League-droom. Al staat het buiten kijf dat Inter in Istanboel als underdog start tegen de winnaar van Man City - Real Madrid.