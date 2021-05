Wie is Mason Mount (22), de nuchtere chouchou tussen de miljoenenaankopen van Chelsea?

Champions LeagueTussen al die miljoenenaankopen bij Chelsea fonkelt één nuchter jeugdproduct. 22 is hij, Mason Mount. De chouchou van Frank Lampard en quasi even snel incontournable voor Thomas Tuchel. Hét voorbeeld van een moderne middenvelder.

Kai Havertz: 80 miljoen euro. Hakim Ziyech: 40 miljoen euro. Christian Pulisic: 64 miljoen euro. Timo Werner: 53 miljoen euro. Chelsea trok de afgelopen twee jaar de portefeuille flink open om het offensieve compartiment te versterken. Maar om één man kan en wil Thomas Tuchel niet heen: Mason Mount. 22 en een rasecht jeugdproduct van The Blues.

Op z’n achttiende - een jaar nadat hij werd uitgeroepen tot Academy Player of the Year - werd Mount uitgeleend aan eerst Vitesse (2017/18) en nadien Derby County (2018/19). In Nederland herinneren ze zich nog goed zijn intrede. Een jonge knaap die kwam tonen dat hij voor het allerhoogste bestemd was. “Het was een tiener, maar je zag zijn uitzonderlijke kwaliteiten. Je hoefde geen grote trainer te zijn om zijn doorbraak te voorspellen”, vertelt toenmalig coach Henk Fraser.

Niet zeuren

Mount had wel een aanpassingsperiode nodig. Andere taal, andere cultuur. Zijn vader speelde daarin een belangrijke rol. In plaats van te zeuren over het gebrek aan speelminuten, was harder werken de enige boodschap. “Iedereen kent de verhalen over voetbalvaders. Maar vader Mount pamperde niet. Hij wilde geen voorkeursbehandeling voor zijn zoontje. Mason moest niet zagen, maar werken. En dat deed hij.”

Mount knokte, palmde de hele Eredivisie in en stuwde Vitesse naar de Europa League. “Hij kwam als een jongen en ging als een man.”

Volledig scherm Mason Mount bij Vitesse. © ANP

Enter Frank Lampard - Mounts idool. Het Chelsea-icoon volgde de ontwikkelingen van Mount met een vergrootglas en haalde hem naar Derby County. 44 matchen, 11 goals en 6 assists. Toen Lampard een jaar later naar Stamford Bridge trok, nam hij Mount mee. De twee kregen een bijzondere band, sommigen spraken zelfs van een vader-zoonrelatie. “Maar Mason is geen basisspeler omdat Frank hem een leuke en aardige jongen vindt. Wel vanwege zijn werkethiek, leiderscapaciteiten en kwaliteiten”, pareerde papa Tony Mount de kritiek.

Momentum

Maar wat zijn net die kwaliteiten? Mount wordt omschreven als hét voorbeeld van een moderne (aanvallende) middenvelder. Het totaalplaatje, zeg maar. Eerst en vooral heb je zijn veelzijdigheid. Hij voelt zich in zijn sas in een vrijere rol op de nummer 10, maar ook op de 8 en zelfs de flanken trekt hij prima zijn streng. Zijn beste eigenschap is misschien wel de focus vooruit. Komt hij in balbezit, wil hij zo snel en efficiënt mogelijk richting doel, zonder het momentum te verliezen. Daarbij telkens een straf bewustzijn in balbezit. Doen wat moet.

Tel daarbij zijn werkethiek - hij wordt geroemd om het slim druk zetten op de defensie -, speloverzicht en (trap)techniek en je komt uit bij een 22-jarige die nú al over aardig wat troeven beschikt.

Lampard na zijn ontslag. “Ik durf er mijn huis op verwedden dat de volgende coach denkt: ‘Wow, Mount, die speelt en traint als een kampioen. Hij werkt hard, zet druk, toont kwaliteit, groeit week na week en nu gaat hij ook nog eens scoren?’” Zijn opvolger, Tuchel, ziet het dus niet anders. “Weet je wat mij zo opvalt? Zijn nuchtere kijk op de zaken. Hij gaat heel volwassen om met alle lof. Dat maakt hem speciaal.”

Volledig scherm Mason Mount. © Photo News