Wie gaat dat betalen? PSG droomt luidop dat het de laatste danspartner van Lionel Messi wordt

Champions LeagueNetflix heeft ‘Emily in Paris’, PSG droomt luidop van ‘Messi in Paris’. Een transfersoap begint in Camp Nou aan aflevering drie. Wie wordt in zijn ‘Last Dance’ de danspartner van Lionel Messi: Barcelona, Manchester City of toch PSG? Achtergronden bij een miljoenenoperatie.