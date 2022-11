“Wie de ernst nú niet inziet, valt niet meer te redden”: Duitse pers loeihard voor Leverkusen, dat in acute degradatienood verkeert

Champions LeagueDe droom was een allereerste titel, de realiteit is een loodzware strijd om het behoud. Bayer Leverkusen, vanavond horde van Club Brugge richting groepswinst, beleeft zijn slechtste seizoen in 40 jaar. De Duitse media laat dan ook geen spaander heel van Leverkusen.

Video: de heenmatch tussen Club en Leverkusen

“We worden niet depressief van de huidige situatie.”

Aldus sprak Xabi Alonso, sinds begin oktober aan de slag als coach van Bayer Leverkusen, afgelopen zaterdag na het 2-0-verlies in Leipzig. De Spanjaard houdt de moed erin, maar ongetwijfeld had hij zich bij zijn eerste job als hoofdtrainer iets helemaal anders voorgesteld.

Het eens zo fiere Leverkusen, een vaste klant aan de Duitse (sub)top, is vandaag veranderd in een degradatiekandidaat. 9 op 36 is de armtierige balans, de club won dit jaar nog maar 2 keer in de competitie. Enkel Bochum en Schalke doen nog slechter. Leverkusen beleeft zo zijn slechtste seizoen in 40 jaar. In 1982 zakte het nét niet naar de tweede Bundesliga.

Volledig scherm De sfeer zat er op training bij Leverkusen alvast wel goed in. © AFP

Hoewel Leverkusen vanavond nog kan overwinteren in de Europa League, wacht hen de komende maanden vooral een strijd om het behoud. De Duitse pers windt er dan ook geen doekjes om. “Wie de ernst van de situatie bij Leverkusen nú niet inziet, valt niet meer te redden”, is de stevige teneur bij Bild. “En zeggen dat Leverkusen ervan droomde om dit jaar mee te dingen naar een eerste titel in de clubgeschiedenis. De Champions League-match tegen Club Brugge zou wel eens het laatste Europese optreden van Leverkusen in jaren kunnen worden.”

“Vroeger was Leverkusen een aanvallende machine die achterin al eens een steekje liet vallen. Nu is het een mix van beide”, voegt tijdschrift Kicker daar aan toe. De statistieken in Leipzig, met amper 1 schot op doel, spreken in dat opzicht voor zich. “Een historische blamage, voor het eerst sinds 1979 in tweede klasse voetballen, dreigt.”

Quote We weten dat onze situatie levensge­vaar­lijk is. Maar ook de coach kan nu niet met een vingerknip de problemen oplossen Sportief directeur Simon Rolfes

Want het seizoen van Leverkusen valt enkel nog Europees te redden. In de beker sneuvelden de Duitsers al eind juli tegen Elversberg, leider in de derde klasse. Daar herinnert Welt de club graag nog eens aan. “De jongens van Elversberg staan vandaag veel dichter bij Leverkusen dan Europees voetbal. Niet nog eens in de DFB Pokal, maar in een dubbele confrontatie in de tweede Bundesliga.” Vorige maand zei Phillip Arens, Leverkusen-watcher bij Bild, al in deze krant dat in die roemloze bekermatch alles veranderde voor Leverkusen. “In de hoofden is daar alles gedraaid. Op dit moment is élke match een opgave.”

Dat is begin november zeker niet anders. En toch trotseert Xabi Alonso de snoeiharde kritiek op het belabberde spel van zijn ploeg. “Ik heb desondanks het gevoel dat mijn ploeg de goede richting uit gaat.” Sportief directeur Simon Rolfes bevestigde afgelopen weekend al dat de trainer niet opnieuw ter discussie staat. “We weten dat onze situatie levensgevaarlijk is. Maar ook de coach kan nu niet met een vingerknip de problemen oplossen. De ommekeer is een werk van lange adem.”

Wil Leverkusen nog iéts van zijn dramatisch seizoen maken, komt die er hoe dan ook best vanavond al.

Volledig scherm Xabi Alonso op de persconferentie. © AFP