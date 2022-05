“We waren er zo dichtbij”: Pep Guardiola treurt (en zwijgt over wissel De Bruyne)

“Dit is een zware slag voor ons, dat kunnen we niet ontkennen. We waren zo dicht bij de finale van de Champions League. In de eerste helft speelden we niet erg goed. We vonden ons spel niet”, vertelde Pep Guardiola na het 3-1 verlies in Bernabeu. “Voor de eerste goal van Madrid hadden we twee kansen, vooral een grote met Jack (Grealish). Op dat moment hadden we hun aanvallers onder controle. Maar dan scoorden zij toch op het einde. Ze hebben dat al zo vaak gedaan.”

City zal even moeten bekomen van de uitschakeling maar volgens Guardiola zullen de spelers klaar zijn om dit weekend te antwoorden, wanneer de titelstrijd met Liverpool in de Premier League herneemt. “Nu hebben we even tijd nodig, één of twee dagen. Maar we zullen rechtveren, dat moeten we doen. De spelers hebben alles gegeven, maar uiteindelijk zijn we er niet in geslaagd. In de geschiedenis, in alle sporten, komen zo’n situaties voor.”