“Wat ze ook zeggen: voor mij ben je geweldig”: Noa Lang zwaait Scott Parker uit met opvallende woorden

Spaargids.be Aantal renovatie­le­nin­gen stijgt: ga je aankloppen bij de overheid of bij een bank? En hoe krijg je korting op je rentelast?

Een nieuwe keuken of badkamer plaatsen, het dak vernieuwen of je woning energiezuiniger maken: kriebelt het ook bij jou, nu Batibouw (vanaf 14 maart) opnieuw de deuren opent? Misschien zoek je in dat geval nog een interessante formule om je renovatie te financieren? Spaargids.be overloopt de mogelijkheden.