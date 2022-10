Wat met het WK? Liesblessure Thomas Meunier baart bondscoach Martínez zorgen: “We weten niet hoe ernstig het is.”

Champions LeagueRoberto Martínez ziet het niet graag gebeuren. Thomas Meunier (31) moest in de 83ste minuut tegen Sevilla (1-1) geblesseerd van het veld. De Rode Duivel voelde iets in de lies na een sprint en bleef op de grasmat zitten. Gaat het WK-alarm af.

Verzorging bracht geen soelaas - hij moest trekkebenend en zichtbaar teleurgesteld naar de kant. Het is afwachten wat de schade is. Hopelijk valt die mee voor de 58-voudige Rode Duivel, vijf weken voor de start van het WK in Qatar. Wellicht gaat het om een verrekking of klein scheurtje. Een scan vandaag moet duidelijkheid brengen.

“We weten nog niet hoe ernstig het is”, zegt Dortmund-coach Terzic. “Maar de lies baart hem zorgen.” Bij een scheurtje in de lies dreigt Meunier vier tot zes weken aan de kant te staan. Dan zou zijn WK-start in het gedrang komen. “Maar zover willen we nog niet denken”, zegt Terzic. Thorgan Hazard, meestal invaller bij Dortmund, zou eventueel wel van Meuniers afwezigheid kunnen profiteren om meer aan spelen toe te komen.

Volledig scherm v.l. Thomas Meunier, Marcos Acuna (Sevilla) Dortmund, 11.10.2022, Fussball, Champions League, Gruppenphase, Borussia Dortmund - FC Sevilla ! only BELGIUM ! © Photo News

Meunier vervoegt onder anderen Charles De Ketelaere, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers en Jeremy Doku in de ziekenboeg bij de Duivels. De Ketelaere heeft last van spiervermoeidheid. Het is niet zeker of hij komend weekend speelt. Courtois wacht op groen licht om de training te hervatten na een rugkwaal. “Donderdag hervat hij”, zegt Carlo Ancelotti. Real stoomt hem klaar voor de Clásico.

Romelu Lukaku komt eveneens niet in actie in de Champions League. Hij traint nog altijd individueel. Volgend doel is Salernitana in het weekend. Ook dan is een return geen zekerheid. Liever neemt Inter geen risico met zijn spierblessure.

Saelemaekers werkt bij Milan aan zijn comeback - hij staat nog zeker zes weken aan de kant met een knieblessure. Ook uit Rennes kwam er weer slecht nieuws. Doku sukkelt met de kuit. “Mentaal is het erg moeilijk voor hem”, zegt zijn trainer Bruno Génésio. “Hij is in een vicieuze cirkel gesukkeld. Hij blesseert zich. Hij keert terug. Hij krijgt speeltijd. Hij blesseert zich opnieuw en moet van nul herbeginnen.”

Sinds het EK in de zomer 2021 stond hij slechts 733 minuten op een veld - het equivalent van 8 matchen in anderhalf jaar.

Volledig scherm Doku in actie bij de beloften. Daarna blesseerde hij zich opnieuw. © BELGA