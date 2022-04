Wat een ontknoping! Karim Benzema, alweer hij, kopt Real Madrid in verlengingen naar halve finales

Een 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen in Santiago Bernabéu. Er zijn makkelijkere opgaves in het Europese voetbal.

‘The Blues’ duwden door. Alleen doelrijpe kansen creëren zat er niet in. Hetzelfde spelbeeld na de pauze. Real riep het onheil over zichzelf af en na vijf minuten in de tweede helft was daar de 0-2. Rüdiger kon op een hoekschop, die er eigenlijk geen was, vrij inkoppen. Onbegrijpelijk op dit niveau. De Madrilenen werden eindelijk wakker. Kroos dreigde met een vrije trap en een schot van Valverde zoefde over.