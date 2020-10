Wat een match: flitsend Shakhtar stunt tegen Real en Courtois, 3-3-gelijkmaker in slotminuten afgekeurd

1999

De Koninklijke ontsnapte nog toen Marlon zwak op de knie van Courtois besloot, maar onze nationale nummer één mocht op het halfuur toch vissen. De Madrileense defensie wist zich geen raad met de oprukkende Korniienko, de uit het oog verloren Tetê werkte simpel af. Vier minuten later was het weer bingo. Diezelfde Tetê dwong Courtois tot een parade, Varane werkte in de rebound ongelukkig in eigen doel. En nog was het dus niet gedaan. Tetê wurmde zich na een geweldige combinatie opnieuw in de rol van aangever, Solomon besloot feilloos. Nog dit: het was van 1999 (!) geleden dat Real thuis 3-0 achterstond aan de rust.