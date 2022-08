Wat een domper! Union uitgeschakeld in Champions League na 3-0-nederlaag tegen Rangers, Van der Heyden en Moris blunderen

Champions LeagueDan toch geen stunt van formaat voor Union. Grootmacht Rangers FC slaagde in zijn ‘Greatest Comeback’ en wipte Union met een 3-0-zege alsnog uit de CL-voorronde. Geen nood: de Europa League vanaf september is voor Union meer dan een troostprijs.

Ibrox Park in Glasgow heet een ‘mythisch stadion’ te zijn, en Schotland koestert zijn mythes - het Monster van Loch Ness, weet u wel. In dat iconische stadion moest Union zien te overleven. Rangers FC rekende ook op de steun van het waanzinnige thuispubliek om de ‘Greatest Comeback’ te lukken: nooit eerder haalden ze in de Europese historie een 2-0-achterstand van een heenwedstrijd op, maar vanavond dus wel.

Zoals verwacht: de Rangers eisten van bij de start het veldoverwicht op. Union hield goed in formatie de ruimtes kort, maar trapte onder druk de bal soms wild of paniekerig weg. De hoogte en lange benen van Ross Sykes kwamen goed van pas om dreigend gevaar te keren. Union stond meerdere hoekschoppen toe, maar Rangers kon niet profiteren. Colak kopte een vrije trap van Tavernier wel maar nipt over.

Bij Union loerden Vanzeir en Adingra op de tegenaanval, maar ze acteerden te onzuiver om kansen te creëren. Helemaal onbetuigd liet Union zich niet. Op eens schaarse corner kopte Van der Heyden voorlangs: hier zat meer in. Intussen overleefde Union wel de eerste twintig minuten zonder kleerscheuren: niet slecht voor het vertrouwen.

Union mocht een kaars branden voor Moris: de doelman ranselde kort voor het half uur een aangesneden kopbal van Colak knap uit doel. Even later landde een gekruld schot van Lawrence nipt naast de staak. Maar het energiereservoir van de Rangers minderde al. Naar de rust toe kwam Union toch opzetten en en flirtte Rangers zelfs met een penalty na een fout op Van der Heyden, randje zestienmeter.

Maar de strafschop viel dan als een bliksem op het hoofd aan de overkant. Van der Heyden kreeg een voorzet ongelukkig op de bovenarm. De ref legde de bal wel op de stip: een kolfje naar de hand van specialist Tavernier (1-0).

De adempauze bij de rust was welkom. Maar vraag was of de versterkte dijken van Union zouden standhouden tegen de vloedgolven? Union rukte zandzakjes aan, maar Rangers vond toch al snel een bres. Moris pareerde nog een schot van Airfield, maar Colak was bij de pinken en kopte de 2-0 binnen. De bonus uit de heenronde was uitgevlakt.

Wat nu? De intentie van Union om meer uit egelstelling te kruipen was er wel, maar de uitvoering bleef in gebreke. Even leek Sands wel met een rode kaart te flirten bij een tackle op Vanzeir, maar de VAR redde de verdediger: het was ‘bal’. Adingra stak een keer de neus aan het venster, maar doelman McLaughlin kwam gepast tussen. In de slotfase zou Union dan helemaal kraken: doelman Moris verkeek zich op een hoge voorzet en Tillman kopte genadeloos de 3-0 binnen. Een blunder van Moris, maar hij zou daarna nog enkele keren de meubelen redden.

De terugkeer van Union op het Europese toneel na 58 jaar ging zo toch niet met een stunt van formaat gepaard. Zonder de gemiste kans op het doorstoten naar de CL-play-offs te geringschatten: misschien is Union als club sportief momenteel ook meer op zijn plaats in de Europa League.

Ondertussen mogen de Unionfans toch op een memorabele ervaring terugblikken. Minstens een week vertoefden ze in de zevende hemel, nagenietend van de 2-0-triomf in Leuven tegen Rangers FC. En de paar honderd fans die de verplaatsing naar Rangers FC gemaakt hebben, zullen daar wel geen spijt van hebben. Naar verluidt doken vorig seizoen ook eens vier Schotten in kilt op in het Dudenpark om dat sympathieke clubje eens van dichtbij mee te maken, maar omgekeerd zal de beleving van de magische sfeer te proeven in Ibrox Park niet minder geweest zijn.

Volledig scherm © BELGA

