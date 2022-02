Wat een demonstratie! City wint met 0-5 bij Sporting - De Bruyne goed voor assist

Manchester City, met De Bruyne 90 minuten tussen de lijnen, hield een avondwandeling op het veld van Sporting Lissabon. Mahrez opende al na zeven minuten de score op assist van De Bruyne. Enkele tellen later verdubbelde Bernardo Silva de Engelse voorsprong met een prinsheerlijke volley. Foden en nog eens Silva dikten de score voor de rust nog aan tot 0-4. Sporting voetbalde bij momenten wel aardig mee, maar was aanvallend te onmondig en defensief onwaarschijnlijk kwetsbaar. De tweede helft begon met een typische Kevin De Bruyne-voorzet. De Rode Duivel borstelde de bal schitterend op het kruin van Bernardo Silva, die binnenkopte, maar de Portugees stond enkele centimers buitenspel. Borstelen deed ook Raheem Sterling. De Engelsman krulde de bal enig mooi in de verste winkelhaak en legde daarmee de 0-5-eindcijfers vast. De terugwedstrijd over drie weken in Manchester is overbodig.