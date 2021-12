Wat een blunder: Champions League-loting moet opnieuw gebeuren na fout van UEFA met balletje Manchester United

Maar zover kwam het dus niet. De verschillende clubs gingen in gesprek met de UEFA en er werd beslist om de loting opnieuw te laten plaatsvinden. Een pijnlijke zaak voor de Europese voetbalbond. “Vanwege een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider, die de officials inlicht over welke teams in aanmerking komen om tegen elkaar te spelen, is er een fout gebeurd bij de loting. Bijgevolg is de loting nietig verklaard”, klinkt de officiële uitleg.

De nieuwe loting is intussen achter de rug, met Real Madrid-PSG als absolute kraker. Of het hierbij blijft, is nog maar de vraag. Want verschillende clubs kregen uiteraard moeilijkere tegenstanders voorgeschoteld in de nieuwe loting. “Het zou best kunnen dat er een compensatie wordt gevraagd door sommige clubs als ze eruit liggen in de volgende ronde”, aldus analist Gilles De Bilde in HLN LIVE.