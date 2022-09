Wat een avond! Club schrijft Belgische geschiedenis op het kampioenenbal met 6 op 6 na absolute droompartij in Porto

Champions LeagueKneep er iemand Bart Verhaeghe in het Do Dragão in minuut 52 in de arm? Want de kans dat de Club-voorzitter zich in een droom waande, was groot. Porto 0. Club Brugge 3. Skov Olsen had net binnengelegd, na goals van Jutglá op strafschop voor rust en Sowah erna. In de slotfase maakte invaller Nusa er nog 0-4 van. Mooier worden Europese avonden niet. En al zeker niet in de Champions League. België boven in groep B. Applaus op alle banken.

Werkelijk een hele match lang vertoefde Club in een Portugese droomwereld. In het Drakenstadion blies Porto nooit met vuur, zelfs niet met iets wat op een waakvlammetje leek. Eén keer werd Mignolet op het appel geroepen, toen hij snel in de voeten van Pepé (niet de robuuste verdediger maar de Braziliaanse winger) ging na de enige knappe actie van de thuisploeg voor de pauze. Hoefkens, die logischerwijs voor dezelfde elf als tegen Leverkusen had geopteerd, zag dat het goed was. Van het gevreesde zware openingskwartier was nooit sprake. Integendeel, het was Club dat zowaar de betere was. Sylla bevestigde - op één nonchalant foutje na na de rust na - al het goeie van vorige week, naast hem liet Mechele geen steek vallen. Op rechts toonde Odoi zich bedrijfszeker, aan de overkant bewees Meijer over veel volume te beschikken en goeie voeten te hebben.

Volledig scherm © AFP

Club speelde compact, Club speelde gezond agressief, Club speelde slim. Alsof ze plots alle lessen van de voorbije geregeld faliekante campagnes op het kampioenenbal onder de knie hebben. Bovendien voetbalde Club ook geregeld goed. Op het middenveld was Onyedika - nu al een geweldige aanwinst - weer onopvallend opvallend, haalde Nielsen zoals quasi altijd zijn niveau en zorgde Vanaken voor de soms fluwelen baltoets. En wat dan gezegd van Ferran Jutglá en Kamal Sowah. Die laatste kreeg weer de voorkeur op Yaremchuk en toonde waarom. Kilometerwerk en geregeld aanspeelbaar, wat een verschil met de speler van vorig seizoen. Prima baltoets van Sowah richting zijn Spaanse aanvalsmaatje, die domweg onderuit gehaald wordt door de Portugese brokkenpiloot João Mário. Jutglá zette de penalty zelf feilloos om: 0-1.

(lees verder onder de video)

Volledig scherm © AP

Vanaken en Skov Olsen hadden zelfs kansen op meer, in wat de quasi perfecte eerste helft was voor Club. Maar wat dan gezegd van het vierde kwartier. Sowah profiteerde van goed targetwerk van Jutglá, handig aangespeeld door Vanaken. De Ghanees legde vervolgens beheerst voorbij Diogo Costa binnen. Een bevrijdende goal voor de Ghanees. En het kon nóg mooier: Meijer met de prima voorzet vanop links, aan de tweede paal werkte Skov Olsen binnen: 0-3. Jawel, 0-3! In Porto. Conceiçao zag er zelden zo aangeslagen uit. Een geslagen hond was er niets tegen. Hoefkens, voor de rust nog geregeld ijsberend, wreef zich de ogen uit. En deelde voorzichtig mee in wat dan al feestgedruis was.

(lees verder onder de video)

Volledig scherm © BELGA

Want deze bonus gaf Club niet meer uit handen. Niet dít beresterk Club, tegen dát Porto wars van alle vertrouwen. Een kleine reactie met enkele halve kansjes hadden de Portugezen in huis, maar ook niet meer dan dat. En als het dan toch even warm werd, kon Club rekenen op Mignolet. Boyata verving Sylla in minuut 65, even later had Hoefkens de luxe om Jutglá, Skov Olsen en Meijer naar de kant te halen zonder al te veel kwaliteitsverlies. Blauw-zwart bleef uitstekend in organisatie. Sterk aan de bal ook. Wauw. Chapeau, Club. De Portugese landskampioen in eigen huis afgetroefd. Tweede clean sheet op rij. Aan de leiding in de poule. De dubbele confrontatie met Atlético oogt zwaar, zeker na het verlies van de Spanjaarden in Leverkusen. Maar dit neemt niemand Club nog af.

Bekijk hieronder de 0-3 en de 0-4

Volledig scherm © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.