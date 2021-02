Waarom kleinduimpje Atalanta vanavond de favoriet is tegen reus Real Madrid

Fernando Hierro, icoon uit het roemrijke verleden van Real Madrid, probeerde afgelopen weekend in de Spaanse krant AS de druk nog wat weg te nemen - of juist op te voeren, zo je wilt. Real hoeft echt geen angst te voelen voor de tegenstander van vanavond in de Champions League, benadrukte Hierro (52). “Met alle respect van de wereld voor Atalanta, dat met een prachtige ploeg extreem offensief voetbalt. Maar het is geen team om geïntimideerd van te raken. In mijn tijd waren Italiaanse tegenstanders echt van een ander niveau’’, doelde hij op de elftallen van Juventus, AC Milan en Inter die hij zelf in de jaren 90 en begin deze eeuw trof.

De woorden van de oud-verdediger onderstrepen dat er iets vreemds aan de hand is. De algehele teneur in voetballand is namelijk dat Real in dit tweeluik met Atalanta niet per se de favoriet is. Let wel: we hebben het hier over de grootmacht die dertien keer de Cup met de Grote Oren won, die zelfs in coronatijd nog een astronomische omzet draait en die zich op de transfermarkt richt op mannen als Paul Pogba, Neymar en Kylian Mbappé, de absolute buitencategorie. En die club zou nu moeten oppassen voor een bescheiden provincieclub die slechts de Italiaanse beker van 1963 in de prijzenkast heeft staan en zich voor versterkingen richt op de eredivisie en andere tweederangs competities?

Quote Met alle respect van de wereld voor Atalanta, dat met een prachtige ploeg extreem offensief voetbalt. Maar het is geen team om geïntimi­deerd van te raken Fernando Hierro

Volledig scherm Joakim Maehle (ex-Genk) komt uit voor Atalanta. © Photo News

Ja, zo oordelen ook de wedkantoren. Bijna overal levert een gokje op een thuiszege van Atalanta minder op dan een uitzege van Real Madrid. Dat heeft natuurlijk allereerst te maken met de wankele staat waarin de Spaanse kampioen verkeert. In eigen land presteert Real buitengewoon moeizaam en in de groepsfase van de Champions League was dat voor de jaarwisseling feitelijk niet anders. De Koninklijke dreigde zelfs voor het eerst sinds de invoering van het kampioenenbal de knock-outfase te missen, vooral door twee pijnlijke nederlagen tegen Sjachtar Donetsk. De ploeg van trainer Zinédine Zidane werd zowel in Madrid als in Oekraïne weggecounterd.

Real kwam met de hakken over de sloot alsnog bij de laatste zestien ploegen, maar daar treft het met Atalanta nu weer een ploeg die snelle uitbraken tot kunstvorm heeft verheven – à la Sjachtar dus. Al is de filosofie van trainer Gian Piero Gasperini wel meer gestoeld op het vroegtijdig onder druk zetten van de tegenstander en op aanvallen vanuit langduriger balbezit, zo ondervond ook Ajax in de twee onderlinge groepsduels.

Volledig scherm Niet alleen Maehle, maar ook Ruslan Malinovskiy (ex-Genk) verdedigt de kleuren van Atalanta. © Photo News

Gasperini is al sinds 2016 de coach in Bergamo en werd vanwege zijn successen met de lokale voetbaltrots tot ereburger van de stad benoemd. En de rek lijkt nog niet uit de samenwerking: Atalanta verlengde het contract van de trainer recent tot de zomer van 2023. ‘Gasp’ beheerst dan ook de kunst van het doorselecteren. Geholpen door de excellente scouting en dito jeugdopleiding kan de Italiaan zijn elftal telkens verversen voor er sprake is van verzadiging. Bovendien is hij meedogenloos zodra spelers uit de pas lopen. De verkoop van sterspeler en aanvoerder Alejandro ‘Papu’ Gómez deze winter is daar het jongste voorbeeld van. De Argentijn kreeg ruzie met zijn coach en werd rücksichtslos op het vliegtuig gezet naar de hoogste bieder, Sevilla.

Hoe anders is de situatie van Real, dat eigenlijk al jaren wacht op een grondige sanering van zijn verouderde selectie. Al zal Zidane vanavond blij zijn met iedere fitte speler die hij tot zijn beschikking heeft. Met de geblesseerden Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Militão, Rodrygo en Federico Valverde ontbreekt er bijna een elftal aan potentiële basisspelers. Atalanta moet het alleen zonder Hans Hateboer stellen: de elfvoudig Oranje-international heeft een voetblessure en moet zelfs mogelijk onder het mes. Marten de Roon en de halve Nederlander Robin Gosens staan normaliter aan de aftrap bij de thuisclub, Sam Lammers is reserve.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.