Waarom Club geen eventueel uitstel kan krijgen? “UEFA verschuilt zich achter testprocedure”: onze reporter in Rusland beantwoordt jouw vragen

Champions LeagueIn Sint-Petersburg hoort Club Brugge vanavond voor het eerst in dit aparte voetbalseizoen de hymne van de Champions League. Jarno Bertho, een van de slechts twee Belgische journalisten in Sint-Petersburg, beantwoordt via de HLN LIVE hierboven jouw vragen rond de Brugse opener tegen Zenit.

Dat Club Brugge met een bang coronahartje in Sint-Petersburg vertoeft, is een understatement. De schrik dat er nog spelers woensdag positief testen op Covid-19, nadat ze in contact zijn gekomen met Mignolet, Kossounou of Krmencik, zit er danig in. Pieter-Jan uit De Haan en Leen uit Herselt vragen zich af wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. “De kans is natuurlijk heel reëel dat er nog spelers positief blijken, waardoor Club nog meer gehavend voor de dag kan komen zaterdag tegen OH Leuven en mogelijk ook de woensdag erop, wanneer Lazio Roma alweer op bezoek komt in de Champions League.”

Een pertinente vraag van Remco uit Sint-Pieters-Leeuw: waarom kan Club Brugge de wedstrijd tegen Lazio niet laten uitstellen, mochten er straks nog positieve tests volgen? In onze competitie is dat mogelijk bij minstens zeven besmettingen. Bertho: “De UEFA verschuilt zich achter de testprocedure. Om de drie dagen ondergaan de spelers uit de Champions League een test.”

Of Clement vanavond uitpakt met een gedurfde opstelling, vraagt Johan uit Brussegem zich af. Mét Dennis, mét Diatta en mét Lang? Onze reporter gelooft wel dat het kan en ziet Clement weleens “all-in” gaan. En of de afwezigheid van Mignolet niet te zwaar zal doorwegen, wil Shane uit Lennik weten. “Mignolet is natuurlijk een leidersfiguur en belangrijke stem binnen de kleedkamer. Een grote aderlating en hopelijk voor Club test hij snel negatief en is hij weer terug. Maar Clement stelde gisteren nog dat Horvath geen debutant is en hij vertrouwen heeft in de Amerikaan. Twee jaar geleden heeft hij ook al eens drie duels op rij gespeeld in de Champions League zonder een tegengoal te slikken.”

Of Zenit Club toch niet zal onderschatten, wil Robin uit Moen weten. Jarno Bertho vreest van niet. “Ze zijn hier echt wel op hun hoede voor onze kampioen en weten ook wel dat Club punten zal pakken in deze campagne.” Nadat De Ketelaere vorig seizoen geregeld zijn kans kreeg op het kampioenenbal, dreigt hij nu door aanwinst Lang wat op de achtergrond verzeild te geraken. Jacques uit Lokeren zou dat spijtig vinden. “Lang is goed ingevallen in Standard. Nu Krmencik er niet bij is, zou hij inderdaad wel eens de voorkeur kunnen krijgen op De Ketelaere.”

Zijn er fans van Club in Sint-Petersburg, wil Tom uit Nieuwkerken-Waas nog weten. “Er is hier niemand van blauw-zwart, zelfs het bestuur niet. Geen Mannaert, geen Verhaeghe. De Russische autoriteiten laten wel toe dat hun clubs het stadion voor één derde vullen, als de lokale autoriteiten dat toestaan. Er worden hier vanavond 19.000 fans verwacht.”

