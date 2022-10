Waanzin in Madrid: Carrasco mist penalty ná laatste fluitsignaal en blokt rebound zelf af, coach Simeone verdedigt Rode Duivel

Champions leagueYannick Carrasco in de rol van antiheld in een knotsgekke slotfase. Altético Madrid moet verder bikkelen om de Europa League, voor overwintering in de Champions League is de ploeg van Diego Simeone uitgeschakeld. De Argentijn nam het evenwel op voor de Rode Duivel die diep in blessuretijd een penalty miste.

Waanzin in Madrid. De scheidsrechter had het duel tussen Atlético Madrid en Leverkusen - in dezelfde groep als Club Brugge - nét afgefloten bij een 2-2-stand, tot de VAR plots nog ingreep. Die had nog handspel gezien in de Duitse zestien. Zo kreeg Atlético Atlético toch nog een strafschop én een ultieme levenslijn op overwintering in de Champions League.

Yannick Carrasco, die één van de Madrileense doelpunten had gemaakt, zette zich achter de bal, maar zag zijn (zwakke) inzet gered door Hradecky. En nog was het niet gedaan. In de rebound trof Atlético ook de lat en werd de bal nog eens van de lijn gekeerd... door Carrasco zelf. De Rode Duivel liep ongelukkig in de weg bij het schot van ploegmaat Reinildo, dat anders tegen de netten was beland. Géén winning goal in het Wanda Metropolitano. Ongeziene taferelen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © REUTERS

Carrasco’s ploegmaats en coach Diego Simeone namen het voor onze onfortuinlijke landgenoot op, dat terwijl de Leverkusen-spelers Carrasco meteen uitlachten. Rodrigo De Paul prees de moed van de Rode Duivel: “Het is niet zijn fout dat we niet konde winnen. Hij heeft ballen getoond om die penalty te trappen.”

Door de misser van Carrasco blijft Atlético op 5 punten staanna evenveel speeldagen, onvoldoende om door te stoten naar de achtste finales. Carrasco, Witsel en co strijden op de slotspeeldag enkel nog om een plek in de Europa League. En dat was tot groot jolijt van FC Porto, zij mochten bij de afreis naar Portugal een ruime zege op Club en de kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League vieren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Simeone verdedigt Carrasco: “Hij speelde een geweldige wedstrijd” Atlético Madrid moet verder bikkelen om de Europa League. Wie een fulminerende Diego Simeone over Yannick Carrasco verwachtte, kwam van een kale reis terug. “Heel die penaltyfase vatte onze campagne perfect samen, met wat meer geluk scoren we meer en was dit allemaal niet nodig.” “Vorig jaar scoorde Yannick een elfmeter tegen Espanyol en tegen Real, hij is een van de namen op het lijstje. Antoine Griezmann (die miste tegen Club, red.) was moe en Carrasco nam meteen vol vertrouwen de bal. Helaas liep het fout af.” “We gaan geen excuses zoeken omtrent die penaltyfase. Het ontbrak ons in andere momenten aan meer zaken, maar van onze tweede helft tegen Leverkusen kan ik niets zeggen. We speelden op ons best. Ook Yannick, hij was geweldig en voetbalde op zijn beste niveau.” “Ik wil dus vooral het positieve zien in deze situatie. Je hebt altijd de keuze: ofwel speel je het slachtoffer ofwel blijf je vechten”, aldus Simeone. “

BEKIJK OOK. Carrasco scoorde de 1-1 tegen Leverkusen

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP