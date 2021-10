Vormer opnieuw op de bank: waarom kiest Clement voor het duo Balanta-Rits?

Rits of toch Vormer? Afgaand op het doen en laten van Clement was het eigenlijk al duidelijk. De Nederlander start voor een derde keer op rij in de Champions League op de bank. Hoe redeneert de Brugse coach?

Eerst en vooral is Balanta na drie jaar op Jan Breydel een zekerheid. Híj moet, net als eerder in Leipzig en tegen Messi en co., opnieuw voor kracht, loopvermogen en balrecuperaties zorgen op het middenveld. Fysiek laat de Colombiaan straffe cijfers optekenen. Aan de bal ontbreekt nog te vaak precisie en fijnzinnigheid - maar dat is collateral damage. Club heeft elders op het veld artiesten genoeg lopen. Om hen de nodige vrijheid te kunnen garanderen, dient de balans centraal in de ploeg juist te zitten.

Volledig scherm Rits, Vanaken en Balanta, het middenveld van straks. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Het is in die optiek dat Clement tegen PSG koos voor Rits naast Balanta en dat dus opnieuw doet. Rits is een trouwe, volgzame soldaat. Iemand die geen nanometer van zijn tegenstander wijkt. Club trekt zeker in Europa namelijk al graag eens de kaart van de mandekking. Indien nodig zelfs over het hele veld. De vele offensieve infiltraties van Vormer zijn in díe filosofie van Clement minder van doen. Het evenwicht acht hij belangrijker.

Clement is overigens gesterkt door de 4 op 6 tegen PSG en Leipzig - twee keer met dezelfde basiself. “Alle gegevens van de groep in acht genomen is dit volgens mij de beste manier om aan deze wedstrijd te beginnen”, vertelde Clement zonet in zijn interview voorafgaand de match tegen De Bruyne en co.

