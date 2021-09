Vormer (net als Mechele) op de bank, Rits krijgt zijn kans

Club start vanavond in principe met Balanta, Rits en Vanaken op het middenveld. Daar is de voorbije dagen toch op getraind. Een bewuste keuze voor twee verdedigende middenvelders, met een groot loopvermogen.

Voor Vormer hoe dan ook een stevige opdoffer. De Nederlander gruwelt sowieso al van een bijrol, laat staan van een plaats op de bank. Net nu. Voor de ogen van de hele wereld.

Vormer was naar verluidt dan ook ‘not amused’ – en da’s nog zacht uitgedrukt – toen in de aanloop naar PSG bleek dat hij niet in de basiself zou staan.

Volledig scherm Ruud Vormer, gisteren nog lachend op de training. © Photo News

Helemaal onverwacht is het nieuws evenwel niet. Het krediet van Vormer binnen Club is niet meer wat het ooit geweest is. Vandaar ook de uitlatingen van Philippe Clement, in zijn groot interview vandaag in HLN. “Toen het bestuur deze zomer vroeg welke plaats ik nog zie voor Ruud, heb ik geantwoord: ‘Ik ben overtuigd dat Ruud nog minstens één jaar heel competitief kan zijn in deze selectie, máár ik denk niet dat hij nog om de drie dagen elke match kan spelen gedurende een lange periode.” Waarna Clement ook nog zei dat “een kapitein voor mij niet iemand is die alle matchen negentig minuten moet spelen. Een kapitein trekt de groep mee en blíjft dat doen als hij eens niet speelt.”

Aan zijn aanvoerdersband hoeft volgens Clement overigens niet geraakt te worden. “Als Ruud op de bank start, en hij valt in, moet de aanvoerdersband meteen aan Ruud gegeven worden.”

Vanaken captain

Maar vanavond tegen PSG zal Hans Vanaken de captain zijn. In zijn rug gesteund door Balanta en Rits, die vrijdag tegen Oostende nog Vormer afloste.

Nog dit: een linie lager is er evenmin plaats voor Rode Duivel Brandon Mechele, die sinds die dramatische 6-1 (inclusief een non-match van hemzelf) in AA Gent naar het achterplan is verdwenen. Clement behoudt aan de zijde van Nsoki het vertrouwen in nieuwkomer Jack Hendry, die tegen KV Oostende blijk gaf van présence, kracht en uitstraling. Zien wat hij vanavond kan, tegen MNM.

Volledig scherm Een beeld van afgelopen vrijdag: Brandon Mechele komt Jack Hendry vervangen. © Photo News