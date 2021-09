Visser (31) mag bij CL-debuut meteen Real fluiten: “Wie had dat durven denken, toen ik op mijn vijftiende mijn eerste miniemenmatch floot”

Champions League Vaste klant op Kampioenen­bal, maar toch is nieuwe, Italiaanse coach van Shakhtar op z'n hoede: “Genk kan razendsnel omschake­len”

3 augustus Ze zijn vaste klant in de Champions League, dit keer moet Shakhtar Donetsk zich via de voorrondes zien te plaatsten. De Oekraïense topclub is favoriet, maar toont zich wel respectvol. "Genk heeft de wapens om ons pijn te doen."