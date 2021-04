Vinicius bezorgt Real met twee doelpunten prima uitgangspositie tegen erg matig Liverpool

Eenrichtingsverkeer in de eerste helft. Althans, pas na 20 minuten. Real had tot dan enkele kleine kansjes afgedwongen - een kopbal van Vinicius hobbelde een eindje voorlangs, van Liverpool ging al helemaal geen dreiging uit. Het grote niets, dus, tot het centrale duo bij de Reds - Kabak en Phillips - zich verkeek op een lange bal van Kroos. Vinicius’ borstcontrole was perfect, de Braziliaan bleef vervolgens koelbloedig oog in oog met Alisson. Beterschap kwam er niet bij Liverpool, integendeel. Alexander-Arnold, bijzonder zwak voor rust, kopte een lange bal van (opnieuw) Kroos pardoes in de voeten van Asensio. De Spanjaard bedankte eenvoudig en tikte over Alisson in doel. Thibaut Courtois? Die keek 45 minuten lang werkloos toe.

Dat was even anders na de pauze. Liverpool toonde in vijf minuten veel meer gretigheid dan in de hele eerste helft samen en zag dat meteen beloond. Een afgeweken schot van Jota belandde met een gelukje in de voeten van Salah. De Egyptenaar twijfelde oog in oog met Courtois niet. Levensbelangrijke uitgoal voor de Reds. Het schudde Real wakker, de beste kansen waren in de tweede helft nog voor de Koninklijke. Eerst verprutste Asensio iets voorbij het uur nog een geweldige counter, opgezet door Courtois. Maar een minuutje later zette Vinicius de dubbele voorsprong dan toch op het bord. De Braziliaan trapte een bal van Modric ineens naar doel en scoorde, al had Alisson daar beter kunnen doen. Tweede van de avond voor Vinicius. Matchwinnaar.