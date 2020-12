Vincent Mannaert vlak voor ‘finale’: “Als we goed zijn, kan het”

Champions League Mulder laat geen spaander heel van Vidal na rode kaart: “Hoe dom kun je zijn?”

26 november Inter schoot zichzelf in de voet tegen Real Madrid. Arturo Vidal pakte nog voor rust twee keer geel voor protest, waardoor de Italianen meer dan een helft met z’n tienen moesten spelen. “Ik weet niet wat daar gezegd is”, aldus Jan Mulder in bovenstaande video. “Dat je dat doet op een zaterdagmiddag ergens in een lage afdeling. Maar dit kost ze (Inter, red.) tientallen miljoenen. Hoe dom kun je zijn? Het is ook niet de eerste keer.”