VIDEO. Zijn eerste ooit tegen Belgische club: Messi scoort fantastische goal na weergaloze versnelling van Mbappé

Champions League Ajax is groepswin­naar na record­goals Haller, Dort­mund-Bel­gen veroor­deeld tot Europa League

Ajax is groepswinnaar na een 1-2-overwinning in Besiktas. De Amsterdammers zetten een scheve situatie recht in de tweede helft dankzij twee goals van Haller, die een nieuw record op z’n naam heeft. Borussia Dortmund, zonder de met corona besmette Thorgan Hazard, ging op bezoek bij Sporting met 3-1 kopje onder en is veroordeeld tot de Europa League.

24 november