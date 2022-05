VIDEO. Tijd voor een nieuw Madrileens mirakel? Herbeleef de drie geweldige remontada’s van Real Madrid in deze Champions League

Deel 1: De grote Karim Benzema-show

Het eerste slachtoffer was Paris Saint-Germain. Na de heenwedstrijd in Parijs stond Real één goal in het krijt na een late winning goal van Kylian Mbappé. In die heenwedstrijd voorkwam Thibaut Courtois ook nog erger met enkele briljante reddingen, onder meer op een penalty van Lionel Messi.

In de terugwedstrijd zag het er lang niet goed uit, want ook in het eigen Bernabéu keek Real Madrid tegen een 0-1-achterstand aan na een doelpunt van alweer Mbappé. Maar in de tweede helft ontbond Karim Benzema zijn duivels. Met een loepzuivere hattrick trapte de Fransman zijn ploeg naar een 3-1-voorsprong en het bijhorende ticket voor de kwartfinale

Deel 2: Van de hemel naar de hel en terug naar de hemel

In de kwartfinales kwam Real Madrid Chelsea tegen. Op Stamford Bridge waren Courtois en co een maatje te groot voor de Engelsen. Dankzij een nieuwe one-man-show van Karim Benzema, die met een nieuwe hattrick uitpakte, keerde Real met een comfortabele 1-3-voorsprong huiswaarts.

Maar in Madrid toonde Chelsea een ander gelaat. Na 70 minuten was Real plots virtueel uitgeschakeld na goals van Mount, Rüdiger en Werner. Maar net als de ‘Koninklijke’ definitief tegen het canvas leek te liggen, stond ex-gouden bal Luka Modric op. Met een fenomenale assist buitenkant voet voor Rodrygo bracht hij Real terug tot 1-3. Verlengingen dus. En daarin was het tijd voor een nieuw gloriemoment voor de onvermijdelijke Benzema. Op aangeven van zijn maatje Vinicius Jr. kopte hij de 2-3 voorbij een kansloze Mendy. Chelsea had geen antwoord meer in huis en Real Madrid mocht richting halve finale na alweer een geweldige Champions League-avond.

Deel drie: De toegevoegde tijd van Rodrygo

In de halve finale stond Real Madrid tegenover het Manchester City van Kevin De Bruyne. Het was onze landgenoot die Man City in eigen huis op voorsprong bracht. Jesus zorgde voor de dubbele voorsprong, maar wie anders dan Benzema zorgde nog voor rust voor de aansluitingstreffer.

Man City was overduidelijk de betere ploeg en kwam na rust 3-1 voor via Foden. Maar op een zeldzame tegenprik scoorde Vinicius Jr. snel tegen. En ook de fraaie 4-2 van Bernardo Silva werd beantwoord, door wie anders dan Karim Benzema. Zo verloor Real Madrid dus wel na 90 heerlijke minuten voetbal, maar hield het zijn kansen gaaf om er in de terugwedstrijd nog wat van te maken.

Maar in die terugwedstrijd in Bernabéu kon Real niet echt een vuist maken. En in een kansarme wedstrijd kwam het na 70 minuten ook nog eens op achterstand na een knal van Mahrez. Het kalf leek nu wel echt verdronken en Courtois behoedde zijn ploeg meermaals voor een dubbele achterstand.

Maar dan gebeurde wat niemand nog voor mogelijk hield: in minuut 90 bood Benzema Rodrygo alsnog de gelijkmaker aan. Plots opnieuw een sprankeltje hoop. En nog geen minuut later kopte diezelfde Rodrygo de 2-1 tegen de netten. Real Madrid stond zo voor een derde keer op uit de doden met dit keer hun strafste remonte: twee goals in twee minuten toegevoegde tijd.

Bernabéu in lichterlaaie voor de verlengingen. En daarin mocht Karim Benzema vanop de stip de kroon op het werk zetten. Real Madrid naar de finale na een derde onwaarschijnlijke remontada.