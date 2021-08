VIDEO. Bekijk hier de hoogtepunten uit Shakhtar Donetsk-Racing Genk

Champions League Genk gaat voor goud: een stunt tegen Shakhtar zou al 5 miljoen (en grote stap richting absolute jackpot) opleveren

3 augustus Tussen al dat goud, zilver en brons door doet Genk vanavond zelf een gooi naar eremetaal. Want laat ons wel wezen, mocht het zich in twee matchen ontdoen van Shakhtar Donetsk, dan zou dat een prestatie zijn die een gouden plak waard is. Eentje ter waarde van 5 miljoen euro. Later wacht zelfs 15 miljoen.